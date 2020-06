Oficial: Timo Werner no Chelsea por 50 milhões de euros

Timo Werner deixará o RB Leipzig no final de junho para se juntar ao Chelsea FC. Os "blues" estão atualmente em quarto lugar na "Premier League" e ainda têm de disputar a segunda mão dos oitavos de final com o Bayern Munique na Liga dos Campeões.

Werner chegou ao RB Leipzig em 2016, no ano de estreia da equipa na Bundesliga. O avançado de 24 anos marcou 93 golos em quatro temporadas ao serviço dos "touros".

"Sonho tornado realidade"



O segundo melhor marcador da Bundesliga já deixou uma mensagem nas redes sociais, tanto de boas-vindas aos adeptos do Chelsea, como de despedida e agradecimento aos adeptos e clube, RB Leipzig: "Tive quatro grandes anos em Leipzig. Só posso agradecer àqueles que me facilitaram tanto desde o início no RB Leipzig, e me apoiaram durante alguns momentos difíceis: a minha equipa, os treinadores e a direcção, os empregados do clube e sobretudo os adeptos.

A nova estrela do Chelsea FC lembra bons momentos bons em Leipzig: "Conseguimos muito juntos e eu pude desenvolver-me muito como jovem jogador durante o meu tempo aqui, e até me tornei um jogador internacional da Alemanha. O RB Leipzig tornou-se um clube de topo ao longo destes quatro anos e eu pude crescer em conjunto com o clube. Leipzig é uma cidade fantástica, RBL um clube atraente e divertido. Vou lembrar-me carinhosamente de ambos e vou sentir falta de muitas coisas".

Timo Werner afirmou também que sempre teve o sonho de "dar um próximo passo no estrangeiro e na Premier League", e que a decisão de sair do RB Leipzig é apenas uma decisão de carreira.

"Tenho agora a oportunidade de jogar por um dos melhores clubes da Europa. Estou ansioso por esta aventura, pelo ambiente e pelo futebol inglês", diz.

"Um dos melhores da Bundesliga"

O avançado alemão leva esta temporada, até agora, 26 golos e oito assistências em 32 jornadas da Bundesliga.

O CEO do RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, destaca a evolução e fala de um dos "melhores avançados da Bundesliga".

"Conheço Timo Werner há muitos anos e o seu desenvolvimento é exemplar. Chegou a Leipzig como avançado em 2016 e, desde então, tornou-se um dos melhores avançados da Bundesliga.

"A sua viagem sublinha a nossa filosofia de desenvolvimento de jovens jogadores com grande potencial. Por um lado, a jogada do Timo é uma grande perda. Por outro lado, vemos esta transferência como um enorme elogio ao trabalho do nosso ainda jovem clube e estamos muito orgulhosos por termos ajudado a criar um avançado de renome internacional em apenas alguns anos, que está agora a mudar-se para um enorme clube global como o Chelsea".

89 golos em 220 jogos

Timo Werner deixa a Bundesliga com um registo pessoal de topo. Em 220 jogos oficiais na Bundesliga (Estugarda e RB Leipzig), Werner somou 89 golos e 42 assistências. O avançado alemão leva esta temporada, até agora, 26 golos e oito assistências em 32 jornadas da Bundesliga.