Oficial: Andrea Pirlo é o novo treinador da Juventus

A Juventus arrumou a casa em menos de 24 horas. Poucas horas após o anúncio do despedimento de Maurizio Sarri, Andrea Pirlo foi oficializado como o novo treinador da Juventus. Uma semana após ter sido escolhido para orientar a equipa de sub-23 do emblema de Turim, o antigo internacional italiano foi promovido a treinador da equipa princpal da "Vecchia Signora" e vai orientar Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo é o novo treinador da Juventus. O antigo jogador de 41 anos, teve uma carreira lendária no futebol que o levou a ganhar tudo, desde a Liga dos Campeões até ao Campeonato do Mundo em 2006. Nos seus quatro anos ao leme do meio-campo da Juventus, Pirlo ganhou quatro campeonatos, uma Taça Italiana e duas Supertaças. Em comunicado oficial, a Juventus caracteriza a escolha em Pirlo como de "maestro a mister".

"Hoje, inicia-se um novo capítulo na sua carreira no mundo do futebol. Como dissemos há cerca de uma semana: de Maestro a Mister. A partir de hoje, será o treinador do povo da Juventus, uma vez que o clube decidiu confiar-lhe a liderança técnica da equipa principal, depois de o ter selecionado para a equipa sub-23. A escolha de hoje baseia-se na convicção de que Pirlo tem o que é preciso para liderar um plantel experiente e talentoso".

Andrea Pirlo assinou um contrato de dois anos até 30 de Junho de 2022.