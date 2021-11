A Odebrecht é um conglomerado brasileiro com negócios em diversas partes do mundo sobretudo nas áreas de construção, indústria, imobiliário e energia.

A Odebrecht foi fundada pelo engenheiro pernambucano Norberto Odebrecht, em 1944, em Salvador, no estado da Bahia, e atualmente está presente em 26 países distribuídos pela América, África, Europa e Médio Oriente. A empresa está, no entanto, envolvida em vários escândalos de corrupção, não só no Brasil – como é o caso do alegado envolvimento em negócios ilícitos com a Petrobras -, mas também em países africanos como Angola e Moçambique. No caso de Angola, a empresa é ainda acusada por vários ativistas de violar os Direitos Humanos dos trabalhadores.