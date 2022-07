MEDIATECA

O vira-casacas da política angolana

O humorista angolano Tiago Costa interpreta Dadão K’Almeja, uma espécie de porta-voz da Presidência da República e do Partido. Numa conferência de imprensa, tenta esclarecer a diferença entre o chefe de Estado de Angola e o líder do partido governante - que são a mesma pessoa. Será que consegue? Assista ao episódio do Crónicas Africanas!