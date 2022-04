MEDIATECA

O tesouro que comprova história escrita de África ao alcance do telemóvel

Durante décadas, a África foi vista como um continente sem história escrita. Mas o Dr. Abdel Kader Haidara está preservando escritos antigos de acadêmicos africanos que estudaram na Universidade de Timbuktu, no Mali. Esses manuscritos datam do século XI e permaneceram escondidos do mundo desde então. Agora, estão acessíveis para todos os smartphones.