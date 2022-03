O que significa o "Z" nos tanques russos?

O "Z "é utilizado como símbolo na física, na química e na matemática, mas não só. Apesar de não constar nas versões russas e ucranianas do alfabeto cirílico, a letra "Z" passou a simbolizar o apoio às tropas do Presidente Vladimir Putin.

Desde a invasão russaà Ucrânia, a 24 de fevereiro, o "Z" adquiriu notoriedade em diversos formatos. Tem sido observado em carros de combate, lança-rockets, perfis nas redes sociais, lojas e até no uniforme de um atleta russo.

Pode aparecer sozinho, dentro de quadrados, triângulos ou círculos. O seu propósito original não é claro, mas existem algumas teorias que tentam explicar a adoção da letra "Z" na guerra contra a Ucrânia.

Símbolo "Z" num cartaz que diz "Pelo nosso povo" em Krasnodar, na Rússia

Afinal, qual é o significado do "Z"?

Vários especialistas apontam que este pode ser um método para evitar ataques de outros meios russos ou de aliados. A utilização deste sinal distinguiria claramente tropas "amigas" de "inimigas".

Ruslan Leviev, do grupo de investigação "Conflict Intelligence Team", revela, na rede social Twitter, que esta teoria é a que mais lhe parece fazer sentido. Tal como a Ucrânia, a Rússia ainda utiliza armamento dos tempos da União Soviética.

No entanto, outra explicação poderá ser a de que os veículos que possuem o símbolo "Z" são aqueles que estão prontos para atacar.

Há ainda quem diga que o sinal se refere a "Zapad" ("Oeste"), uma referência às forças da zona militar ocidental. É também popular a alusão à expressão "Za Pobedu", que significa "Pela Vitória".

Protesto de apoio às forças russas na cidade de Kemerovo, a 5 de março

As páginas oficiais do Instagram e do Telegram do Ministério da Defesa da Rússia mostram de forma proeminente mensagens que iniciam com o símbolo russo, tais como "Za Pobedu" ("Pela Vitória"), "Za Mir" ("Pela Paz"), "Za Pravdu" ("Pela Verdade") e "Za Rossiyu" ("Pela Rússia"). Foram ainda divulgadas imagens onde o "Z" surge destacado nas palavras "desmilitariZação" e "desnaZificação", razões dadas por Putin para invadir a Ucrânia.

De acordo com a Sky News, a semelhança entre o "Z" e a suástica utilizada pela ditadura nazi de Adolf Hitler, na Alemanha, levou a que muitos apelidassem o símbolo russo de "suástica de Putin".

Manifestação de apoio às tropas russas

Ivan Kuliak, um ginasta russo de 20 anos, foi alvo de um processo disciplinar da Federação Internacional de Ginástica por ter exibido a letra "Z" no pódio da Taça do Mundo em Doha, no Catar. Do lado direito de Ivan Kuliak, que venceu a medalha de bronze, encontrava-se um jovem ucraniano que conquistou o ouro.

Segundo a agência de notícias France-Presse, o jovem disse aos meios de comunicação russos que, se pudesse, "fá-lo-ia novamente".

"Vi que os nossos militares o estavam a usar, e olhei para o que o símbolo representa. Como atleta, lutarei sempre pela vitória e em nome da paz", disse Ivan Kuliak.

Também esta segunda-feira (07.03), o jornal russo Kommersant publicou fotografias aéreas onde é possível visualizar 60 crianças e as suas famílias a formar o símbolo "Z" no pátio de um hospício em Kazan, no centro da Rússia.

Protestos contra a guerra

Apesar do número extenso de apoiantes de Putin, milhares de pessoas têm saído às ruas das principais cidades da Rússia para se manifestarem contra a guerra.

Em alguns destes protestos surgem mensagens como "Zachem" ("Para quê?"), refere o diário britânico Guardian, e são já populares os "memes" nas redes sociais a gozar com o uso da letra "Z" pelas tropas russas.

As Nações Unidas estimam que mais de 12.700 pessoas foram detidas na Rússia por desafiarem o Governo e irem para as ruas protestar contra a guerra na Ucrânia.