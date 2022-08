O que se sabe da Superliga 'milionária' em África

Atualmente, o vencedor da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol (CAF), recebe cerca de 2,4 milhões de euros. O prémio para o vencedor da nova competição, a Super Liga Africana, vai encaixar cerca 11,4 milhões de Euros.

A primeira edição da Super Liga está marcada para agosto de 2023 e deverá decorrer até maio de 2024. A edição termina com a final denominada "Super Bowl-like".

Segundo avança a "AFP Sport", a competição visa dar um impulso considerável ao futebol em África.

A Superliga começará com três grupos regionais de oito clubes - norte, centro-este, sudeste. Os cinco primeiros classificados de cada grupo, juntamente com o sexto melhor classificado, avançam para uma fase eliminatória que consiste num formato de oitavos de final, quartos e meias-finais, a duas mãos, e uma final.

As eliminatórias serão decididas por classificações baseadas nos resultados das competições da CAF durante um período de tempo ainda a anunciar.

Na edição de lançamento, haverá clubes de 16 países, com um máximo de três por nação. Marrocos poderá fornecer os clubes Casablanca Raja e Wydad plus Renaissance Berkane.

O plano original de ter 20 membros permanentes da Superliga com alguns clubes adicionais qualificados foi eliminado.

Dirigentes da CAF e da FIFA

Custos de viagem

Em vez disso, os "play-offs" de promoção-relegação a partir do final da primeira edição determinarão a composição.

O presidente da CAF, Patrice Motsepe, disse que cada qualificado receberia 3,5 milhões de dólares adiantados para cobrir os custos de viagem e alojamento, e para reforçar os plantéis.

As despesas de viagem esgotam os fundos dos concorrentes da Liga dos Campeões, sendo que apenas os 16 clubes que chegam à fase de grupos recebem prémios monetários, a começar por 550 mil dólares.

O VAR será utilizado em todos os 197 jogos da fase de grupos e eliminatórias. A CAF espera que reduzam drasticamente o número de reclamações sobre árbitros tendenciosos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, propôs a criação de um painel de elite de árbitros africanos a tempo inteiro, que seriam financiados pelo organismo mundial com fracos desempenhos, provocando uma despromoção.

Quem fará parte da Super Liga?

Lançamento da Africa Super League teve lugar na Tanzânia

É a questão mais importante no pensamento dos seguidores de futebol africanos. Mas segundo a imprensa africana, a Raja, Wydad, Berkane, Al Ahly e Zamalek do Egipto, e Esperance Tunis parecem estar certos.

Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates da África do Sul, TP Mazembe da República Democrática do Congo e Horoya da Guiné-Conacri são também suscetíveis de ser incluídos, a julgar pelos recentes resultados da CAF.

O grupo sul-africano Kaizer Chiefs chegou à final da Liga dos Campeões de 2021, mas de resto pouco impressionou em África, com eliminações precoces devido a equipas abaixo da linha de força.

Mas os Chiefs estão entre as maiores marcas de futebol em África, são dirigidos profissionalmente e contam com instalações de classe mundial. Dito isto, serão eles classificados suficientemente altos para assegurar a inclusão?

A equipa nacional nigeriana está entre as mais fortes de África, mas os clubes locais têm-se saído mal nas competições da CAF durante muitas temporadas, com apenas Enyimba a causar alguma impressão.

Enyimba, sediado na cidade do sudeste de Aba, deve conseguir, mas será provavelmente o único clube do país mais populoso de África a figurar na primeira Super Liga.

Audiência

A CAF procura desesperadamente uma audiência televisiva mundial para a Super Liga, mas tem de competir com uma inundação de cobertura da equipa nacional e dos clubes da Europa.

As segundas e sextas-feiras são os dias menos congestionados quando se trata de televisão, e as melhores opções para os jogos da Super Liga, mas não foram divulgados quaisquer planos relativos a dias de jogos.

A CAF diz que irá manter as competições da Liga dos Campeões e da Taça da Confederação da segunda divisão, possivelmente como competições eliminatórias com as atuais fases de grupos abandonadas.

Acrescente-se a Super Liga, onde os finalistas cumprirão 21 jogos, e os oficiais que disputam campeonatos domésticos, e taças, devem temer o congestionamento dos jogos.