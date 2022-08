NOTÍCIAS

O que pode acontecer com Donald Trump?

Após as buscas na sua propriedade imobiliária no início desta semana, o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, passou horas num interrogatório em Nova Iorque. Mas recusou-se a responder mais de 400 vezes às perguntas, segundo a imprensa norte-americana. Já o diretor do FBI manifestou preocupação com as ameaças dos agentes da polícia federal estão a receber. Assista, neste direto para a TV Soico.