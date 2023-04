O que dizem os documentos secretos dos EUA?

Um documento, que terá sido modificado digitalmente, alega que a perda de equipamento e as baixas ucranianas eram maiores do que do lado das forças russas. Os EUA alertam que os documentos postados na Internet "têm o potencial de espalhar desinformação". Mesmo assim, o Pentágono considera que a divulgação dos documentos é um "risco muito sério para a segurança nacional".