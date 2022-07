MEDIATECA

O que é feito da "banana prata" de São Tomé e Príncipe?

A "banana prata" produzida em São Tomé e Príncipe chegou a ser muito consumida localmente, mas agora com a "febre" do arroz, aos poucos vai desaparecendo. Como rentabilizar a banana são-tomense? Uma jovem criou uma empresa de transformação local e agora já sonha com a exportação.