O mundo despede-se de Bento VXII, "uma potência intelectual"

"O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro no Vaticano para a despedida dos fiéis", lê-se na declaração do gabinete de imprensa da Santa Sé citado pela agência de notícias EFE.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, lamentou a morte do papa emérito Bento XVI, que descreveu como um "teólogo inteligente" com uma "personalidade controversa". "Para muitos, não apenas neste país, ele foi um líder especial para a Igreja", disse o presidente alemão na sua conta no Twitter. "O mundo perdeu uma figura formadora para a Igreja Católica", afirmou antes de enviar as suas condolências ao Papa Francisco, pelo falecimento de Bento XVI.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, lamentou também, na rede social Twitter, a partida de Ratzinger. "Estou triste por saber da morte do papa emérito Bento XVI", afirmou Rishi Sunak, realçando que Bento XVI foi "um grande teólogo", cuja visita ao Reino Unido, em 2010, "foi um momento histórico para católicos e não católicos" daquele país.

Também no Twitter, Emmanuel Macron, Presidente de França, salientou que Bento XVI trabalhou "com alma e inteligência por um mundo mais fraterno". "O meu pensamento está com os católicos da França e do mundo, enlutados" pela partida do papa emérito, acrescentou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou o seu "pesar", descrevendo Bento XVI como "um gigante da fé e da razão" e "um grande homem que a história não esquecerá". "Um homem apaixonado pelo Senhor que colocou a sua vida a serviço da Igreja universal e falou, e continuará a falar, aos corações e mentes dos homens com a profundidade espiritual, cultural e intelectual do seu magistério", disse Meloni.

A comunidade hindu apresentou condolências pela morte do papa emérito, considerando-o "uma potência intelectual com uma fé inabalável na moralidade e na ética" e alguém que defendia a paz e o desarmamento nuclear. O líder norte-americano/hindu Rajan Zed, numa declaração feita no estado do Nevada, nos Estados Unidos, disse que a comunidade hindu está "triste" com a morte o papa emérito, "um advogado da paz e do desarmamento nuclear", bem como "um teólogo estimado" e "um escritor prolífico".

"[Bento XVI] era uma potência intelectual com uma fé inabalável na moralidade e na ética", disse Rajan Zed.

O presidente da Sociedade Universal do Hinduísmo destacou "o compromisso com a melhoria da condição humana" levado a cabo por Bento XVI, e a defesa dos direitos dos deslocados, migrantes, refugiados, enfatizando que "Deus é amor". A promoção do diálogo inter-religioso, uma distribuição mais justa da riqueza, as posições contra o consumismo excessivo e formas antiéticas de capitalismo, o apoio a causas ambientais foram outros temas que Zed atribuiu à atuação de Bento XVI, um papa elogiado pela comunidade hindu por ser "um grande defensor humanitário e dos direitos humanos". "Seus esforços espalham compaixão e amor", referiu.

O papa emérito Bento XVI, que morreu este sábado com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013. Ratzinger tornou-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja. Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram casos que agitaram o seu pontificado. Bento XVI ordenou uma inspeção às dioceses envolvidas, classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas. Durante a viagem a Portugal, em maio de 2010, Bento XVI disse que "o perdão não substitui a justiça".

Notícia atualizada às 12h44 (UTC+1).