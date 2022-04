MEDIATECA

O incansável artesão de botes de pesca

Neste episódio do Crónicas Africanas, falamos sobre o artesão de botes de pesca cabo-verdiano Manuel Lopes Fortes, conhecido por Lulu. Há 30 anos ele faz seu trabalho com muito amor e dedicação, apesar das dificuldades desta profissão, que corre o risco de desaparecer. O ofício foi aprendido com o pai, logo cedo. Os botes por ele hoje vendidos custam algo em torno de 1.000 a 3.500 euros.