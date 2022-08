NOTÍCIAS

O combustível e as refinarias ilegais na Nigéria

Estima-se que cerca de um décimo do petróleo bombeado na Nigéria é roubado e acaba em refinarias ilegais. O governo está a reprimi-los, mas quando a repórter da DW, Flourish Chukwurah, visitou o Delta do Níger, descobriu que o problema está longe do fim.