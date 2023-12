Chade: Referendo polêmico sobre nova Constituição

No domingo, os chadianos vão votar num referendo constitucional controverso, que é visto como uma iniciativa para consolidar o poder do líder de transição Mahamat Deby.

Cerca de 8 milhões de eleitores recenseados irão às urnas no domingo para decidir se o Chade deve adotar uma nova constituição.

O "sim" é apoiado por uma vasta aliança de partidos, incluindo o governo de transição liderado pelos militares e chefiado pelo general Mahamat Deby, o antigo Movimento de Salvação Patriótica (MPS) e o partido da oposição UNDR, do primeiro-ministro Saleh Kebzabo.

Durante os 20 dias de campanha, o campo do "sim" organizou grandes reuniões em todo o vasto país saheliano, incluindo um grande evento de lançamento na capital, N'Djamena.

O campo do "sim" tem um forte controlo sobre todos os recursos públicos e detém o poder político em termos de mobilização das pessoas", disse Remadji Hoinathy, investigador sénior do Instituto de Estudos de Segurança do Chade, um grupo de reflexão pan-africano.

"É também o campo que controla os media", disse Hoinathy à DW.

Em contrapartida, o campo do "não", que inclui os partidos da oposição e algumas organizações da sociedade civil, não dispõe de meios financeiros e enfrenta a intimidação das forças de segurança, que interromperam manifestações e apreenderam panfletos.

Vários partidos da oposição apelaram ao boicote do referendo.

Os preparativos para a votação foram também marcados pela falta de transparência no que respeita ao registo e auditoria dos votos.

Devido a estes factores, muitos analistas acreditam que o "sim" vai ganhar.

"O 'sim' tem de facto todos os meios, incluindo os ilegais, para ganhar", explicou Hoinathy. "Mas se o 'sim' ganhar, isso não significa que tenha havido um referendo livre."

Cameron Hudson, especialista em segurança em África baseado em Washington, foi mais direto: "O resultado do referendo já é uma conclusão precipitada", disse à DW.

Agentes da polícia e das forças de segurança foram acusados de intimidar os militantes do "não Foto: Denis Sassou Gueipeur/AFP

Não ao referendo sobre o sistema federal

Aqueles que se opõem à nova constituição estão preocupados com o facto de o referendo ignorar a questão ainda não resolvida de saber se a nação desesperadamente empobrecida deve tornar-se um Estado federal ou continuar a ser governada a nível central.

O Chade tem tido um governo central, ou unitário, desde que se tornou independente de França em 1960. A estrutura central está consagrada na Constituição proposta.

No entanto, os defensores do "não" são a favor de uma transição para um Estado federal. Argumentam que um governo central não conseguiu desenvolver o Chade, a segunda nação mais pobre do mundo.

Os que defendem a manutenção do Estado central dizem que o federalismo fragmentaria ainda mais o país, cujas regiões são marcadas por fortes divisões religiosas, étnicas e tribais.

O referendo faz parte do roteiro para um governo civil

A junta liderada por Mahamat Deby, que assumiu o poder em abril de 2021 após a morte do seu pai, o Presidente Idriss Deby, estabeleceu um roteiro para a transição para o regime civil.

Pior fase da parceria África Ocidental e Europa no Sahel To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Um dos três pilares desta transição foi um diálogo nacional inclusivo. Este diálogo foi criado para abordar questões como a reforma constitucional e outros temas políticos que dividem o país.

Realizado de abril a outubro de 2022, o diálogo nacional recomendou a realização de um referendo para resolver o debate sobre a forma que o Estado deve assumir - um sistema federal ou central - e, em seguida, a elaboração de uma nova Constituição com base no resultado.

Mas o referendo de domingo não pergunta aos chadianos qual a forma de governo que preferem.

A federação é uma ideia popular

Numa sondagem publicada no início do ano pela Rede de Jornalistas Repórteres do Chade, mais de dois em cada três chadianos, ou seja, 71%, eram a favor da passagem a um sistema federal.

Nos diálogos regionais que antecederam o diálogo nacional, 10 das 23 províncias queriam optar pelo federalismo, segundo o especialista político Hoinathy.

O Chade é o quinto maior país de África em termos de superfície e alberga cerca de 200 grupos étnicos. A região semi-desértica do norte é povoada principalmente por muçulmanos nómadas e semi-nómadas, enquanto a parte semi-tropical do sul do país, onde existe uma agricultura em grande escala, é predominantemente cristã e animista.

"A maioria das regiões do Chade exige um maior grau de federalismo, que dê mais autoridade local e autonomia aos vários grupos que dominam essas áreas, como acontece na Nigéria, por exemplo", disse Hudson, associado sénior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais para África, um grupo de reflexão com sede em Washington.

As regiões vêem o sistema federal a funcionar razoavelmente bem na Nigéria, vizinha do Chade a sul, e agora querem adotar o mesmo sistema, disse à DW.

Alguns dos que defendem o sistema central acusam os federalistas de quererem dissolver completamente o Chade como país. Mas a especialista em Chade Helga Dickow, cientista política da Universidade de Friburgo, na Alemanha, não acredita que isso seja verdade.

"Eles só querem ter a sua quota-parte na política e nos recursos. Não querem que seja dominado por um pequeno grupo étnico", disse, referindo-se aos Zaghawa, um grupo étnico minoritário do nordeste do país.

Os Zaghawa têm dominado a política e as forças armadas do Chade desde que Idriss Deby, membro do clã Zaghawa, tomou o poder num golpe de Estado em 1990, governando até à sua morte no campo de batalha em 2021.

Mahamat Idriss Deby (à direita) foi escolhido como presidente de transição até às eleições de outubro de 2024 Foto: Denis Sassou Gueipeur/AFP

Consolidação do poder

O Presidente de transição, Mahamat Deby, está a consolidar o seu poder, segundo a maioria dos analistas, ao evitar um referendo sobre o federalismo e ao consagrar um governo unitário na Constituição.

"Se é um ditador", diz Hudson, "o sistema federal não serve muito bem os seus interesses. ... Seria uma devolução de poder e isso é algo a que [o governo de transição] está a resistir.

"É por isso que o governo tem estado a insistir no Estado unitário."

A especialista em Chade Dickow, que passou dois meses a fazer investigação no país no início deste ano, partilha da mesma opinião.

"É evidente que o governo de transição pretende manter o poder nas suas mãos [mantendo o Estado central]", afirmou. Um sistema central também beneficia as forças de segurança, permitindo-lhes manter o controlo, acrescentou.

Aquando da morte de Idriss Deby, o governo militar do Chade prometeu uma transição para a democracia que incluía o diálogo nacional, a reforma constitucional e a realização de eleições até outubro de 2022.

Os resultados do diálogo nacional foram amplamente considerados decepcionantes, o referendo está a revelar-se controverso e as eleições foram adiadas por dois anos, para outubro de 2024.

"Infelizmente, há a impressão de que esta transição não é realmente uma transição para algo novo", disse Hoinathy. "Estamos a assistir à reificação do sistema de Deby, talvez de uma forma ainda pior."