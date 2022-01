O cartoon de Sérgio Piçarra

Os cartoons de Sérgio Piçarra

UNITA e MPLA à espera do Tribunal Constitucional

O Tribunal Constitucional de Angola tem em mãos dois processos controversos relacionados com os dois principais partidos políticos do país. Em causa, a validação do XIII Congresso do maior partido da oposição, a UNITA, liderada por Adalberto Costa Júnior, e a providência cautelar interposta pelo militante do MPLA António Venâncio para impugnar o VIII Congresso do partido no poder.