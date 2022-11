Nyusi nega violar a Constituição com "perdão" a alegados terroristas

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, assinalou hoje que tem apenas apresentado publicamente civis resgatados dos insurgentes que devem ser reintegrados nas comunidades.

Temos que "desconstruir esta narrativa de pessoas que estão nos gabinetes a dizer que estamos a interferir" no funcionamento do sistema de justiça e da Assembleia da República, ao conceder perdão a supostos terroristas, afirmou Nyusi.

O chefe de Estado falava de improviso durante o discurso de encerramento do ano académico do Instituto Superior de Estudos de Defesa tenente-general Armando Guebuza (ISEDEF), na província de Maputo.

"Reconciliação é regra em Moçambique"

Filipe Nyusi disse que as pessoas abrangidas pelo "perdão" são mães com crianças e bebés e idosos que fugiram ou foram resgatados pelas forças governamentais de cativeiros dos grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte do país.

"Dissemos: 'venha e fique na sua aldeia'", porque "o princípio da reconciliação é regra em Moçambique, é fórmula", destacou Nyusi.

As pessoas que escapam das mãos dos insurgentes, continuou, pedem às autoridades para aconselharem as comunidades a aceitarem a sua reintegração e a evitar represálias.

O Presidente moçambicano explicou que, no sábado, vai apresentar publicamente mais pessoas que fugiram das mãos dos insurgentes.