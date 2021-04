Moçambique

Nyusi: "Jornalista não deve reproduzir vontades contrárias à unidade"

No Dia do Jornalista Moçambicano, o PR saudou os profissionais que trabalham no Teatro de Operações no centro e norte do país e apelou para que não difundam "informações manipuladas destinadas a desmotivar o cidadão".

Numa mensagem enviada aos órgãos de comunicação social moçambicanos este domingo (11.04), o Presidente Filipe Nyusi defendeu que os jornalistas não devem ser reprodutores de "vontades contrárias à unidade dos moçambicanos, difundindo informações incorretas e ou manipuladas destinadas a desmotivar o cidadão de contribuir para o desenvolvimento do país". Filipe Nyusi aproveitou a ocasião para "reconhecer de forma especial" o trabalho dos profissionais moçambicanos na abordagem dos Teatros Operacionais no centro e norte do país, que "com rigor, profissionalismo e patriotismo" reportam os ataques armados que decorrem naquelas regiões. O Presidente disse ainda que o Governo "tem adotado medidas, visando facilitar o exercício desta nobre profissão, através de leis ajustadas ao ofício jornalístico e conducentes à criação de órgãos independentes e de regulação isentas de ingerência externa". Assistir ao vídeo 01:59 Compartilhar Pandemia tornou-se justificação para atacar jornalistas Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3blfn "Pandemia tornou-se justificação para atacar liberdade de imprensa" Nyusi afirmou que o Estado continuará a "acarinhar o jornalista moçambicano, para que o jornalismo seja um verdadeiro veículo de transmissão de informação fidedigna, valores de patriotismo, construindo uma sociedade mais coesa e educada". Jornalismo em tempos de Covid-19 Segundo os moçambicanos O País e Jornal Notícias, o documento enviado pela Presidência aos meios de comunicação social moçambicanos também destaca que o jornalismo contribui para "uma vida mais saudável e atitude responsável" no contexto da pandemia de Covid-19. E que a atividade continua vital na educação da sociedade no cumprimento de medidas de prevenção. "A celebração desta data acontece num momento bastante peculiar, por causa da pandemia da Covid-19, que é um desafio de todos nós, não só por condicionar a própria atividade do jornalista, mas principalmente por afetar o normal funcionamento da sociedade como um todo", diz a mensagem, segundo destacou O País. Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Eritreia - posição 179º lugar A liberdade de imprensa é considerada "não existente". Em 2001, uma série de medidas repressivas contra media independentes levaram a uma onda de detenções. O Presidente Isaias Afeworki é visto como um “predador” da liberdade de imprensa e usa os meios de comunicação nacionais como seus porta-vozes. Escritores, locutores e artistas são censurados e a informação é escondida dos cidadãos.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Sudão - 174º lugar Na capital Cartum, pratica-se a chamada “censura pré-publicação". O Governo detém jornalistas arbitrariamente e interfere abertamente na produção de notícias. A "Lei da Liberdade de Informação de 2015" é vista como uma outra forma de exercer controlo governamental sobre a informação pública. Os jornalistas têm de passar por um teste e obter uma permissão para trabalhar.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Burundi - 159º lugar Repressão estatal contra a liberdade de imprensa e intimidação de jornalistas é comum no país. Media controlados pelo Estado substituem cada vez mais estações de rádio independentes, depois de a maior parte delas ter sido forçada a fechar, após uma tentativa de golpe de estado há três anos. Centenas de jornalistas fugiram do país desde 2015. Na foto, protesto de jornalistas no país.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa República Democrática do Congo - 154º lugar Defensores dos media falam em jornalistas mortos, agredidos, detidos e ameaçados desde que Joseph Kabila sucedeu ao pai na presidência do país em 2001. Orgãos de comunicação internacionais queixam-se que o Governo interfere nos sinais de rádio ou corta mesmo a transmissão. Protestos da oposição levaram as autoridades a interromper ou cortar o acesso à Internet.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Suazilândia - 152º lugar Esta monarquia absoluta tem a reputação de obstruir o acesso à informação e impedir os jornalistas de fazerem o seu trabalho. Os media estão sujeitos a leis restritivas e repórteres são frequentemente chamados a tribunal pelo seu trabalho. Auto-censura é comum. Um editor saiu recentemente do país depois de fazer uma reportagem sobre negócios obscuros ligados ao Rei Mswati III (na foto).

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Etiópia - 150º lugar O Governo tem uma mordaça sobre os órgãos de comunicação e os jornalistas trabalham sobre condições muito restritivas. Com a Eritreia, este país tem uma das mais altas taxas de jornalistas detidos na África subsariana. Na foto, o jornalista etíope Getachew Shiferaw, que foi condenado a 18 meses de prisão por ter falado com um dissidente.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Sudão do Sul - 144º lugar Os jornalistas são obrigados pelo Governo a evitar fazer cobertura do conflito. Órgãos de comunicação internacionais denuciaram casos de assédio e foram banidos deste jovem país, onde pelo menos 10 jornalistas foram mortos desde 2011. Na foto, dois jornalistas do Uganda que tinham sido detidos por autoridades no Sudão do Sul.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Camarões - 129º lugar O Governo chamou às redes sociais uma “nova forma de terrorismo”, e bloqueia frequentemente o acesso às mesmas. Emissões de rádio e televisão foram bloqueadas duas semanas em março, durante o período eleitoral. Jornais que publicam conteúdos que desagradam políticos no poder são banidos e jornalistas e editores são detidos.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Chade - 123º lugar Os jornalistas arriscam-se a detenções arbitrárias, agressões e intimidações. Nos últimos meses, o Governo tem vindo a reprimir plataformas de social media e ciber-ativistas. A Internet tem estado bloqueada no país desde 28 de março, no seguimento de um “apagão” da Internet devido a manifestações da sociedade civil e protestos dos órgãos de comunicação num chamado “dia sem imprensa”.

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa Tanzânia - 93º lugar Críticos dizem que o Presidente John Magufuli tem vindo a atacar a liberdade de expressão deliberadamente, desde que tomou posse em 2015. Jornalistas foram presos ou dados como desaparecidos. Orgãos de comunicação social foram fechados ou impedidos de publicar durante longos períodos de tempo. Leis que podem ser usadas contra os media foram apertadas. Autoria: Benita van Eyssen, vct



Leia mais