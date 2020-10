Nyusi e Momade analisam processo de paz

De acordo com uma nota da Presidência moçambicana, Filipe Nyusi e Ossufo Momade "renovaram o seu compromisso" de continuar com o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço armado do principal partido de oposição com sucesso e dentro dos prazos estabelecidos.

Durante o encontro, acrescenta o documento, foi anunciado que foram encerradas esta quarta-feira (21.10) três bases da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) em Sofala, nomeadamente Inhaminga, Cheringoma e Maringue.

De um total de 5.000 elementos da RENAMO que se espera que entreguem as armas no âmbito do acordo , segundo dados oficiais, quase 1.300 ex-guerrilheiros já foram abrangidos pelo DDR.

"Foi constatado que 25% do universo de guerrilheiros da RENAMO beneficiários do processo de DDR já foi desmobilizado e reintegrado", refere-se no documento, que acrescenta que o chefe de Estado moçambicano prometeu investigar denúncias feitas pela própria RENAMO dando conta de perseguições, sequestros e assassinatos dos seus membros em alguns pontos do país.