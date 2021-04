Nyusi: Apoio do Banco Mundial "desanuvia ambiente de catástrofe humanitária"

"Apesar do luto que tem marcado a vida dos moçambicanos, hoje damos mais um passo em frente na nossa estratégia que assegura esperança à população e desanuvia o ambiente de catástrofe humanitária provocada pela guerra em Cabo Delgado", referiu Filipe Nyusi.

O chefe de Estado falava em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, durante a assinatura de um acordo entre o Governo moçambicano, através da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS, sigla inglesa) que estabelece o Projeto de Recuperação da Crise do Norte de Moçambique.

O acordo visa entregar à UNOPS, para execução, um primeiro apoio do Banco Mundial no valor de 100 milhões de dólares (82,7 milhões de euros) para resposta de emergência às aldeias que recebem deslocados e naquelas que sofreram ataques.

O objetivo é construir, a partir dos próximos meses, 800 salas de aula, 200 casas de professores, 10 hospitais, 43 redes de abastecimento de água, 130 infraestruturas comunitárias (desportivas e sociais), 20.000 latrinas melhoradas e 40 casas de banho públicas, tal como enumerado pelo chefe de Estado.

Criação de postos de trabalho

Chegada de deslocados de Palma a Pemba, a 1 de abril.

Haverá ainda planos para criação de 32.000 oportunidades de emprego agrícola e igual quantidade em serviços sociais simplificados, com formação inicial de 48 horas e subsequente acompanhamento ao longo da atividade.

"Queremos que os nossos jovens encontrem a sua motivação na recompensa baseada no trabalho, iniciativas empreendedoras e num processo em que a formação é a pedra angular", referiu Filipe Nyusi.

A ocupação dos jovens, dando-lhe educação, formação e emprego com perspetivas de futuro é uma das estratégias para travar o alastrar do terrorismo em Cabo Delgado, com recrutamento da juventude local.

Das restantes parcelas até alcançar os 1,1 mil milhões de apoio do Banco Mundial, uma outra de 700 milhões (578,7 milhões de euros) foi aprovada no âmbito do instrumento de Alocação para Prevenção e Resiliência (PRA, sigla inglesa), desbloqueando financiamento para "prevenir a escalada do conflito e construir resiliência".

Modelo de assistência social produtiva

"A doação através do PRA é uma grande responsabilidade para o Governo e o banco. Esperamos que o montante alocado possa servir para alcançar os resultados esperados, pois a elegibilidade é sujeita a uma avaliação anual", referiu Idah Pswarayi-Riddihough, representante do Banco Mundial em Moçambique, durante a cerimónia em Pemba.

A verba servirá para levar à prática o plano de desenvolvimento estratégico para a região norte de Moçambique, que está a ser ultimado pela ADIN, e abrange as províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula.

Cabo Delgado: Quase um milhão de pessoas em risco de fome severa no norte de Moçambique

Uma das ideias base assenta no modelo de assistência social produtiva em que os beneficiários deixam de depender de subsídios, alcançando a sua autossuficiência.

Os planos preveem atividades especiais para órfãos e menores que são já chefes de família, por via da desagregação das suas famílias durante a guerra.

Nyusi sublinha sofrimento

O Governo moçambicano espera ainda obter a aprovação de outras duas tranches no valor de 150 milhões de dólares (124 milhões de euros) para alcançar os 1,1 mil milhões delineados.

"A população de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques, raptos, tem sido posta em cativeiro", tem sido alvo de "decapitações e mortes violentas", descreveu Nyusi

"O povo inocente e trabalhador de Cabo Delgado sofre com a destruição de casas, meios de transporte e propriedades", acrescentou.

Há residentes que são alvo de "bárbaros assassinatos por recusarem a sua afiliação a grupos de homens sem alma, nem pátria, nem história, terroristas assassinos a mando de patrões cobardes, gananciosos e sem rosto", frisou.