Novo terramoto sacode sudeste da Turquia

Um novo terramoto de 6,4 graus de magnitude abalou nesta segunda-feira (20.01) a província de Hatay, na Turquia, uma das mais afetadas pelos terramotos de 6 de fevereiro.

O tremor, com epicentro ao sul da cidade de Antioquia, segundo dados do Observatório Kandilli, em Istambul, também foi sentido em países vizinhos.

Ainda não há dados disponíveis sobre possíveis novos danos ou vítimas.

Buscas

Pouco antes, as autoridades turcas informaram que as buscas por sobreviventes estavam prestes a terminar, com um registro provisório de 41.156 mortos.

Os trabalhos de resgate foram concluídos em 10 das 11 províncias afetadas pelo desastre e continuam em apenas 15 pontos de desabamento na província de Hatay, anunciou o presidente do serviço nacional de emergência AFAD, Yunus Seker.

Quase um milhão de pessoas deslocou-se para outras províncias do país Foto: Kazim Kizil/DW

Ao todo, as equipas de salvamento, compostas por quase 20.000 especialistas, fizeram buscas em 20.870 prédios desabados, acrescentou.

O AFAD ergueu cerca de 300 mil tendas na região para abrigar os sobreviventes e prevê montar pelo menos 100 mil casas pré-fabricadas nos próximos dois meses. De momento, 1,3 milhão de pessoas estão abrigadas em tendas, casas pré-fabricadas ou instituições de cuidados temporários na região afetada, detalhou Seker.

Quase um milhão deslocou-se para outras províncias do país, 392 mil através dos pontos de evacuação estabelecidos pelo governo e 480 mil por meios próprios.