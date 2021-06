Novo secretário de Estado: "A esperança de todo um povo repousa em Cabo Delgado"

António Njanje Taimo Supeia tomou posse esta sexta-feira (11.06) como secretário de Estado de Cabo Delgado. No discurso inaugural durante a cerimónia, na cidade de Pemba, Supeia apontou o terrorismo como um dos principais entraves à melhoria da condição de vida das populações no norte do país.

"Dispensaremos a atenção que o assunto merece e comprometemo-nos a trabalhar em estreita articulação com as nossas briosas Forças de Defesa e Segurança, estacionadas no Teatro Operacional Norte", assegurou.

Os ataques de insurgentes no norte do país começaram em 2017 e mergulharam a província numa crise humanitária sem precedentes. Mais de 700 mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas. O novo secretário de Estado promete dar seguimento aos projetos iniciados pelo seu antecessor para o desenvolvimento da província.

"Cabo Delgado não é só o território de enormes e mais mediatizados desafios que o país ora conhece", lembrou António Supeia. "É também uma terra de oportunidades sobre a qual repousa a esperança de todo um povo, para colher os ganhos indiretos e diretos dos megaprojetos de exploração de gás natural liquefeito e ainda da exploração de reservas significativas de rubis, de grafite, de ouro e outros recursos minerais aprazíveis pelo mundo fora."

Armindo Ngunga na hora do adeus

Antigo secretário de Estado na ADIN

Supeia sucede a Armindo Ngunga, que esteve durante 15 meses à frente dos destinos da província. Uma das marcas do antigo dirigente foi a criação de aldeias de reassentamento para os deslocados dos ataques terroristas e para as vítimas do ciclone Kenneth.

Ngunga foi nomeado para dirigir a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN).

Na hora do adeus, agradeceu o apoio prestado na execução das suas missões: "Foi um imenso prazer e elevada honra conhecer a todos, ser membro e timoneiro desta equipa e partilhar os momentos bons e menos bons. Vou sentir saudades de todos e de cada um."

António Supeia assina termo de receção do poder

Os desafios do novo governante

O analista Emerson Ubisse considera que a experiência do secretário de Estado cessante deve ser capitalizada pelo novo governante, sobretudo no que diz respeito à gestão dos deslocados internos.

Segundo Ubisse, um dos grandes desafios do novo secretário de Estado, António Supeia, é mobilizar mais recursos junto dos doadores internacionais, "conseguir captar o interesse e a atenção dos organismos das Nações Unidas e de todas as fontes de recursos para apoiar as ações humanitárias" em Cabo Delgado.

António Supeia tem outros três grandes desafios pela frente, segundo o analista: Contornar os efeitos sociais e económicos da pandemia de Covid-19, melhorar a qualidade dos serviços públicos para atender ao atual cenário de deslocamentos e tornar a província resiliente às mudanças climáticas, que podem originar calamidades naturais.