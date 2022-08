Novo Presidente do Quénia pronto para eventuais processos judiciais

O novo Presidente do Quénia, William Ruto, disse esta quarta-feira (17.08) que vai envolver-se emqualquer processo judicial que questione a sua vitória.

"Se estes casos judiciais forem abertos, participaremos neles porque somos democratas, acreditamos no Estado de Direito", disse Ruto durante uma conferência de imprensa em Nairobi, depois de o seu principal opositor ter dito que iria contestar judicialmente os resultados das eleições presidenciais de 09 de agosto.

Ruto falou aos jornalistas depois de uma reunião com os membros da sua coligação política Kenya Kwanza, que significa "Quénia Primeiro" em suaíli.

"A nossa administração não terá nada a ver com as ameaças, chantagens e intimidações, nem com o medo de falar com algumas pessoas devido às suas afiliações políticas. Recuperámos o nosso país democrático, todos podem falar com todos sobre tudo", garantiu.

Raila Odinga prometeu contestar os resultados das eleições da semana passada

Na segunda-feira, o presidente da Comissão Eleitoral Independente do Quénia (IEBC), Wafula Chebukati, proclamou os resultados que dão a vitória a Ruto, com 50,49% dos votos, ao passo que o antigo primeiro-ministro Raila Odinga teve 48,85% dos votos. No entanto, quatro dos sete comissários da IEBC questionaram os resultados eleitorais, alegando que a recontagem dos votos foi feita de forma "opaca".

"Os resultados anunciados por Chebukati devem ser anulados pela Justiça. Na nossa opinião, não existe nenhum vencedor legal e validamente declarado nem nenhum Presidente eleito", disse Odinga, que tem agora, ao abrigo da lei, sete dias para impugnar judicialmente os resultados.

Apoio internacional

Nos últimos dias, os Estados Unidos e a União Europeia têm pedido calma e paciência aos intervenientes nas eleições no Quénia, um país geralmente pacífico, mas onde os resultados eleitorais são frequentemente questionados.

"Apelamos a todas as partes envolvidas a reunirem-se pacificamente para resolverem as questões restantes e usarem apenas os mecanismos de resolução existentes para os litígios", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros nos governos europeus.

Já na terça-feira o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tinha felicitado o Presidente eleito do Quénia, William Ruto, e apelou a que qualquer disputa do resultado eleitoral, já contestado pelo segundo candidato mais votado, seja resolvida pelos mecanismos existentes.

"Parabéns ao Presidente eleito William Ruto do Quénia. O povo votou pacificamente e instamos a que qualquer possível contestação use os mecanismos existentes", escreveu Charles Michel na sua conta na rede social Twitter.