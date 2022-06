Novo Presidente da Somália promete trazer paz ao país

Há anos que o grupo Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, luta para derrubar o governo apoiado pelo Ocidente. Hassan Sheikh Mohamud prometeu repor a paz no país: "A linha do meu governo para a democracia será baseada na Somália em paz consigo mesma e com o resto do mundo".

"Precisamos dar as mãos ao resto do mundo em matéria de segurança e, em particular, aos países do Corno de África que enfrentam desafios de segurança provenientes de grupos terroristas como Al-Shabab e Estado Islâmico", sublinhou o Presidente.

Por isso, defendeu, "é imperativo que nos unamos e trabalhemos em conjunto para nos defendermos contra esses inimigos, a fim de salvarmos o nosso povo contra eles."

O ato solene teve lugar na zona VIP do aeroporto internacional da capital, sob estrita segurança.

Na véspera, vários morteiros caíram perto do aeroporto, onde a ONU, a missão de paz da União Africana e embaixadas estrangeiras têm escritórios, causando vários feridos, após ter sido decretado o toque de recolher obrigatório por causa da tomada de posse.

País enfrenta fome e seca

A posse do Sheikh Mohammud acontece no momento em que pelo menos sete milhões de somalis enfrentam fome e escassez de alimentos, com o país a atravessar a pior seca em 40 anos.

O novo Presidente apelou ainda à diáspora somali e à comunidade internacional a ajudar o país a combater a fome e ultrapassar a crise humanitária.

Assistir ao vídeo 01:43 Somália: A fome num Estado falhado

Apesar dos repetidos apelos das organizações humanitárias, apenas foram atribuídos 18% dos estimados 1,5 mil milhões de dólares necessários para evitar uma repetição da fome de 2011, que matou 260.000 pessoas.

Nas ruas da capital, as opiniões dividem-se. "Estou muito feliz por ver o nosso novo Presidente empossado hoje e espero que ele lide com os desafios de segurança", diz Maryan Ali, estudante de 18 anos.

"O nosso país está a enfrentar uma seca severa. Sabemos que o novo presidente pediu recentemente uma intervenção internacional e local. Além disso, não estou feliz com o confinamento na capital hoje", critica.

"Este é um dia histórico, pois estamos a testemunhar uma transferência pacífica de poder", considera Mohamud Ibrahim, residente em Mogadíscio. "É também um privilégio para a Somália porque foram convidados dignitários de alto nível, o que transmite uma imagem positiva do nosso país."

Grandes desafios

A cerimónia contou com a presença de líderes de nações vizinhas, como a Etiópia, Quénia e Djibutim que prometeram uma colaboração mais estreita com a Somália.

Hassan Sheikh Mohamud regressa ao cargo de chefe de Estado para um mandato de quatro anos, depois de ter cumprido um primeiro mandato, entre 2012 e 2017.

Além de grandes desafios como o terrorismo, tem outras prioridades como a "reconciliação política" e a recuperação económica do país.