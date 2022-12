Novo ataque com "drone" a campo aéreo russo

"Na sequência do ataque com um "drone", um reservatório de combustível do aeroporto em Kursk foi atingido. As chamas foram controladas. Todos os serviços de emergência encontram-se no local", disse Romam Statovoy, governador da região russa, numa mensagem difundida pela rede social Telegram.

O incêndio ocorre um dia depois de autoridades locais russas terem acusado Kiev de ataques com aparelhos não tripulados ("drones") contra duas bases da Força Aérea da Rússia.

As autoridades ucranianas não confirmaram eventuais responsabilidades em relação aos ataques que, a confirmarem-se, são operações sem precedentes no quadro da guerra que se prolonga desde fevereiro.

O Ministério da Defesa não se referiu à responsabilidade dos ataques com "drones", apesar de fontes não oficiais russas responsabilizarem as forças da Ucrânia pelo lançamento dos aparelhos.

Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia dizia que dois "drones" ucranianos foram derrubados em território russo.

Os ataques contra os aeródromos na segunda-feira fizeram, de acordo com autoridades locais, três mortos e quatro feridos.