MEDIATECA

Nova escalada de tensões sobre a fronteira ucraniana

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (12.01), novas manobras militares, com mais de três mil homens e armamento bélico pesado junto à fronteira com a Ucrânia. O anuncio volta a fazer "soar os alarmes" sobre as tensões entre o Moscovo e o Ocidente. E a NATO teme pela escalada de um conflito militar entre a Rússia e a Europa.