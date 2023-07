Nova Democracia: "Não teremos medo das armas desta vez"

"Não queremos e não teremos medos das armas desta vez", disse Orlando Janeiro, o cabeça de lista da Nova democracia, em Gurué na província da Zambézia.

Dezenas de membros e simpatizantes da Nova Democracia saíram as ruas pela primeira vez este sábado (15.07), na autarquia de Gurué na Zambézia, em marcha para apresentar publicamente o seu cabeça de Lista, Orlando

Janeiro e dar ao conhecer da existência do seu novo partido.

Dezenas de membros e simpatizantes da Nova Democracia marcharam em Gurué Foto: Marcelino Mueia/DW

Orlando Janeiro, o cabeça de lista da Nova Democracia dirigiu a autarquia de Gurué até 2018, pelo Movimento Democrático de Moçambique, partido pelo qual abandonou no em Junho por causa das desavenças

internas.

Dar continuidade ao que foi feito até 2018

Em entrevista durante a marcha, Orlando Janeiro classificou o atual líder do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, como um homem com características extremamente diferentes ao do seu irmão, o malogrado Daviz Simango, facto que ditou a sua saída do partido e se veio a filiar na Nova Democracia.

O político disse durante a marcha que a sua vontade é vencer as eleições de 11 de outubro para dar continuidade ao projeto de governação interrompido em 2018 quando perdeu as eleições ganhas por José Aniceto, do Partido FRELIMO, e diz estar convicto que as próximas eleições serão muito duras

"Não queremos armas nem gás lacrimogéneo como ocorreu na vez passada. As armas e a Unidade de Intervenção Rápida devem ir a Cabo Delgado e não aqui no dia das eleições", disse.

Nova Democracia Foto: Marcelino Mueia/DW

Olavo Janeiro apela à resiliência dos votantes

A marcha dos simpatizantes e membros da Nova Democracia, em Gurué, iniciou no final da manhã deste sábado (15.07), percorreu ruas e alguns bairros da autarquia de Gurué e mais tarde terminou na sede do partido, onde o cabeça de lista apelou à massa popular a manter-se vigilante no dia de voto e não fugir dos postos de votação, quando a polícia estiver a disparar e a lançar gás.

Várias individualidades da Nova Democracia, oriundos das vilas autárquicas vizinhas, inclusive da província de Nampula, estiveram no local do evento.



Entretanto o partido FRELIMO também anunciou este sábado na Zambézia, os cabeças de listas. Até às 15 horas locais, a lista indicava os nomes de Lourenço Gani para a Autarquia de Quelimane, Manuela Opinicai para Mocuba e Tomas Muanayale para a autarquia de Alto Molocue.