Veja imagens da visita de Umaro Sissoco Embaló a Bruxelas

O Presidente de Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, esteve em visita na capital belga, com o objetivo de estreitar relações com a União Europeia. O chefe de Estado encontrou-se com os presidentes do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.