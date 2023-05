Noruega anuncia apoio à segurança alimentar em Moçambique

Pacote de ajuda do Governo norueguês destina-se aos países afetados pela guerra da Ucrânia no preço dos fertilizantes e energia, sendo Moçambique contemplado com 9,3 milhões de euros.

A Noruega anunciou, esta segunda-feira (29.05), um reforço das relações bilaterais com Moçambique, com a assinatura de acordos no domínio da gestão dos oceanos e de energia e com um pacote extraordinário de ajuda à segurança alimentar.

Os acordos foram assinados durante uma visita da ministra do Desenvolvimento Internacional da Noruega, Anne Beathe Tvinnereim, a Maputo, onde já havia vivido enquanto diplomata.

Anne Beathe Tvinnereim Foto: Zura Karaulashvili/DW

"A segurança alimentar é uma característica fundamental da política de desenvolvimento norueguesa", referiu, citada em comunicado da embaixada norueguesa.

O Governo norueguês alocou um pacote de ajuda aos países afetados pela guerra da Ucrânia no preço dos fertilizantes e energia e "cerca de 10 milhões de dólares [9,3 milhões de euros] serão destinados a parceiros em Moçambique", sendo que "os fundos serão investidos na segurança alimentar".

Acordos

No que respeita ao mar, os dois países assinaram um memorando de entendimento sobre o programa Oceano para o Desenvolvimento, para fortalecer a gestão marítima e melhorar a segurança alimentar e os meios de subsistência.

Na área da energia, foi celebrado um contrato de 4,2 milhões de dólares (3,9 milhões de euros) para desenvolver regulamentações para o setor.

"A Embaixada da Noruega administra um portfólio de aproximadamente 50 milhões de dólares [46,6 milhões de euros] anualmente, além de um considerável apoio da sede para ajuda humanitária e programas multilaterais de desenvolvimento", concluiu o comunicado.