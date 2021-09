Noite dramática na Alemanha: CDU/CSU e SPD empatados

Parece que o candidato à sucessão de Angela Merkel, Armin Laschet, conseguiu melhorar o seu resultado em comparação com as últimas sondagens que prognosticaram o segundo lugar para a união dos dois partidos conservadores CDU/CSU.

Segundo à sondagem à boca de urnas, que apenas tem dados muito preliminares, os sociais-democratas do SPD conseguem melhorar o seu resultado em comparação com o último pleito de 2017. O partido de Olaf Scholz, atual ministro das Finanças e vice-chanceler está empatado com o CDU/CSU.

Os Verdes surgem em terceiro lugar com 15%, longe dos resultados com que sonharam tendo até nomeado uma candidata à chanceler com Annalena Baerbock, mas bem melhor do que em 2017.

A seguir, seguem os liberais FDP e o AfD da direita populista, ambos com 11% e com poucas mudanças.

Quem perde quase metade dos seus votos é a Esquerda que fica com apenas 5% e ainda pode ficar fora do parlamento por causa da barreira dos cinco por cento.

Os dados da sondagem à boca das urnas da emissora pública ARD:

CDU/CSU 25% (menos 7,9 pontos percentuais em comparação com as últimas eleições em 2017)

SPD 25% (mais 4,5 pontos percentuais)

Verdes 15% (mais 6,1 pontos percentuais)

FDP 11% (mais 0,3 pontos percentuais)

AfD 11% (menos 1,6 pontos percentuais)

Esquerda 5% (menos 4,2 pontos percentuais)

Em atualização