MEDIATECA

"No Na Riba Terra": Marca o regresso do artista guineense Maio Coopé à música tradicional

"No Na Riba Terra" marca o regresso do artista guineense Maio Coopé à música tradicional, 20 anos depois do último trabalho. Para o músico, esta é uma compilação que serve de chamamento aos guineenses para regressarem à terra-mãe. Coopé é conhecido também pela preferência que dá aos instrumentos tradicionais nas suas músicas. A capa do disco foi desenhada pelo próprio Maio Coopé.