Niko Kovač é um ex-futebolista e treinador croata nascido em Berlim, Alemanha. Atualmente é o treinador do Bayern de Munique.

Niko Kovač é um ex-futebolista que foi capitão da seleção croata entre 2004 e 2009, tendo disputado os Campeonatos do Mundo de Futebol de 2002 e 2006, assim como o Campeonato Europeu de Futebol em 2004 e 2008. Como jogador, venceu em 2003 a Bundesliga e a Taça da Alemanha ao serviço do Bayern Munique. Ao longo da sua carreira, jogou também por outros clubes: Hertha Zehlendorf, Hertha de Berlim, Bayer Leverkusen, Hamburgo (HSV) e Red Bull Salzburg. Como treinador venceu a Taça da Alemanha em 2017-18 à frente do comando técnico do Eintracht de Frankfurt, derrotando o Bayern de Munique, clube que o contratou para a época seguinte. Em 2014, esteve ainda ao comando da Seleção Nacional da Croácia no Mundial de Futebol, disputado no Brasil.