Nigeriano leva a cultura tradicional africana para o design em Londres

O negócio de Yinka Ilori começou com um simples par de meias. Agora, o designer anglo-nigeriano direciona a sua criatividade para mobiliário, brinquedos e espaços urbanos. Ilori está também a entrar no mundo da arquitetura, com o objetivo de "dar vida" às suas grandes ideias.