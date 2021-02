Nigeriana prestes a se tornar primeira africana a liderar Organização Mundial do Comércio

A administração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu na sexta-feira (05.02) o seu "forte apoio" à Ngozi Okonjo-Iweala da Nigéria para chefiar a Organização Mundial do Comércio (OMC), abrindo-lhe o caminho para se tornar a primeira mulher à frente da organização. Será também a primeira vez que o órgão terá uma liderança africana.

A jogada marca uma virada da posição norte-americana – uma vez que o ex-Presidente Donald Trump havia se oposto à candidatura da ex-ministra das finanças nigeriana que foi apoiada por muitos outros países.

Na sexta-feira (05.02), a ministra do Comércio sul-coreana Yoo Myung-hee havia consultado os Estados Unidos - o seu principal apoiante - e outros países importantes e "decidiu renunciar à sua candidatura" à liderança da OMC, informou o Ministério do Comércio da Coreia do Sul numa declaração.

Sede da OMC, em Genebra

O escritório norte-americano responsável pelo comércio (USTR, na sigla em inglês), também em declaração, citou a "riqueza de conhecimentos em economia e diplomacia internacional" de Okonjo-Iweala e destacou que a nigeriana tem "experiência comprovada na gestão de uma grande organização internacional".

A USTR observou também que "a administração Biden espera trabalhar com a nova diretora-geral da OMC para encontrar caminhos para alcançar a necessária reforma substantiva e processual da OMC".

Okonjo-Iweala reagiu mais tarde no Twitter: "Grata pela expressão de apoio dos EUA hoje".

O processo para nomear um sucessor para o brasileiro Roberto Azevedo, que se demitiu em agosto passado, esteve bloqueado durante meses. O Conselho Geral dos membros da OMC, que decide sobre a nomeação, deve reunir-se no início de março.

Quem é Okonjo-Iweala?

Okonjo-Iweala tem uma carreira de 25 anos no Banco Mundial, em Washington, tendo cumprido também dois mandatos como ministra das Finanças da Nigéria (2003-2006 e 2011-2015) sob a liderança dos Presidentes Olusengun Obasanjo e Goodluck Jonathan, respetivamente.

Nascida numa família real no Estado do Delta, o pai tornou-se o Eze (rei) da Família Real Obahai de Ogwashi-Ukwu.

Okonjo-Iweala estudou na prestigiada Universidade de Harvard, tendo-se licenciado em Economia em 1976.

Em 1981, obteve um doutoramento em Economia e Desenvolvimento regional pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) com uma tese intitulada "Política de Crédito, mercados financeiros rurais, e a Nigéria".

Os críticos de Okonjo-Iweala argumentam que a sua especialidade são as finanças e que o direito comercial internacional "não está realmente no seu currículo".