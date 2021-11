Nigéria, oficialmente República Federal da Nigéria, é uma república constitucional federal que compreende 36 estados e o Território da Capital Federal, Abuja. A Nigéria é o país mais populoso de África.

Do ponto de vista geográfico, situa-se na região Ocidental do continente, partilhando fronteiras terrestres com a República do Benim a oeste; com o Chade e Camarões a leste e com o Níger a norte. A maior cidade é Lagos no sul do país, seguida de Kano no norte. A língua oficial da Nigéria é o inglês. O país tornou-se independente do Reino Unido em 1960, mas mergulhou numa sangrenta guerra civil vários anos depois. Desde então, alternaram-se no comando da nação governos civis democraticamente eleitos e ditaduras militares, sendo que apenas as eleições presidenciais de 2011 foram consideradas as primeiras livres e justas. Esta nação africana é habitada por mais de 500 grupos étnicos, dos quais os três maiores são os haúças, os igbos e os yorubas. A Nigéria é o maior produtor de petróleo do continente africano. O país é membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO - ECOWAS).