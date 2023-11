Nigéria procura investidores alemães

O Presidente Bola Tinubu esteve em Berlim para encorajar o setor privado a investir mais na Nigéria. Uma missão difícil, dada a reticência do empresariado alemão no que toca ao continente africano.

Este ano, a cimeira empresarial germano-nigeriana (21.11) em Berlim contou com intervenções de oradores de alto nível, incluindo o Presidente nigeriano Bola Tinubu. Em comum, todos os intervenientes exaltaram as potencialidades económicas da Nigéria.

Tinubu, que proferiu o discurso de abertura, fez questão em realçar que a Nigéria é hoje um parceiro comercial fiável. Embora admitindo que "pode ter sido difícil no passado fazer negócios na Nigéria", Tinubu disse: "Lanço o apelo: esqueçam o passado".

"Acreditem que qualquer obstáculo [ao investimento] que tenham experimentado anteriomente já passou", insistiu.

O líder nigeriano sublinhou a sua decisão de eliminar o subsídio aos combustíveis no país após a sua tomada de posse em maio passado. Explicou que os subsídios se enquadravam num esquema dispendioso, estreitamente associado à corrupção.

A extensão do contrabando de petróleo nigeriano permite avaliar o nível de corrupção prevalente no setor Foto: BOUREIMA HAMA/AFP

Potencial por explorar

A Nigéria é a maior economia do continente africano. No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) situou-se nos 477,38 mil milhões de dólares.

Estima-se que tenha cerca de 37 mil milhões de barris de reservas de petróleo bruto. É ainda o maior exportador de petróleo de África. Além disso, a Nigéria tem 5,848 mil milhões de metros cúbicos de reservas comprovadas de gás natural.

Esta semana, a Alemanha fechou um acordo com Abuja para importar gás natural liquefeito (LNG). O Governo de Berlim tem vindo a envidar esforços para encontrar fornecedores que possam substituir o gás russo importado para a Alemanha em grande quantidade antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Apesar das perspetivas auspiciosas apresentadas na cimeira, as empresas alemãs continuam a hesitar.

Em 2021, o investimento direto alemão na Nigéria totalizou meros 150 milhões de euros.

A situação de insegurança em várias partes da Nigéria preocupa os potenciais investidores alemães Foto: STEFAN HEUNIS/AFP/Getty Images

Encorajar investidores receosos

As inquietações do setor privado alemão prendem-se com a corrupção e a instabilidade política no país da África Ocidental.

A Ministra da Indústria, do Comércio e do Investimento da Nigéria, Doris Uzoka-Anite, tentou dissipar as preocupações.

Uzoka-Anite disse aos participantes na conferência que o seu país estava agora na sua "terceira década de transição pacífica do regime democrático, baseado num compromisso inabalável para com a nossa Constituição e a inviolabilidade do Estado de Direito".

A Nigéria oferece inúmeras oportunidades de investimento, nomeadamente nos setores farmacêutico, das tecnologias médicas, do desenvolvimento automóvel, das infraestruturas, da economia verde, da tecnologia, das minas e da energia, enumerou a ministra, concluindo que "a Nigéria reposicionada é o sonho dos investidores".

Um novo clima de negócios?

À margem da cimeira, Debra Egerue, da Delegação da Indústria e Comércio Alemães na Nigéria, disse à DW que acha que o "ambiente de negócios da Nigéria está realmente a mudar".

"Temos um novo presidente e uma nova equipa e, pelo que vimos, o Presidente está a encetar uma série de reformas."