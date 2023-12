Nigéria: Acidentes militares mortais sob investigação

Os nigerianos acordaram recentemente com a notícia de mais um trágico erro militar que resultou na morte de pelo menos 85 civis. Agora, os apelos a uma investigação sobre as falhas dos militares estão a aumentar.

Desde que a Nigéria iniciou a sua atual campanha contra os insurrectos e os bandidos na região norte do país, muitos civis - incluindo crianças - perderam a vida. Mas, num número crescente de casos, estas mortes ocorreram inadvertidamente às mãos dos próprios militares.

Um incidente particularmente preocupante ocorreu recentemente na aldeia de Tudun Biri, no noroeste do Estado de Kaduna, quando os residentes celebravam uma festa muçulmana: na noite de 4 de dezembro, um ataque de um drone do exército matou por engano pelo menos 85 civis enquanto o exército nigeriano efectuava patrulhas aéreas na zona.

O governo nigeriano respondeu prometendo punir os responsáveis pelo ataque acidental.

No entanto, o incidente faz parte de uma tendência preocupante: Pelo menos nove ataques aéreos mal calculados ocorreram entre setembro de 2022 e janeiro de 2023.

A culpa é da má formação e de informações pouco fiáveis

Na sequência da última tragédia, aumentaram os apelos a uma investigação sobre os repetidos erros dos militares.

Depois de o Presidente Bola Ahmed Tinubu ter ordenado a abertura de um inquérito sobre o incidente, a organização muçulmana Fityanul Islam of Nigeria divulgou um comunicado em que afirma que "todos os argumentos avançados pelo exército sobre a 'identidade errada' são grosseiramente inadequados, injustos e aparentemente insensíveis".

"As autoridades militares devem, por conseguinte, fornecer informações mais transparentes", acrescentou.

Os peritos em segurança atribuíram muitos dos erros cometidos pelos militares à falta de formação adequada e à falta de informação fiável no seio das forças armadas.

O Major Shu'aibu Bashir Galma, reformado do exército nigeriano, sublinhou a importância de confirmar todos os relatórios dos serviços de informação antes de os utilizar para conduzir operações militares.

"Qualquer relatório dos serviços secretos que não seja sujeito a uma rigorosa confirmação e reconfirmação não é considerado fiável e não deve ser utilizado para qualquer tipo de operação militar", afirmou à DW.

Lições difíceis

O chefe do Estado-Maior da Defesa da Nigéria, general Christopher Gwabin Musa, disse na televisão nacional, a 6 de dezembro, que "os erros acontecem", antes de apelar a um aumento do orçamento militar.

Nesse mesmo dia, uma multidão de manifestantes saiu à rua em Zaira, perto do local do ataque com drones, e em frente à Assembleia Nacional em Abuja para exigir sanções contra os militares.

Lawal Jafar Tahir, analista político da Universidade Estadual de Yobe, na cidade de Damaturu, no norte da Nigéria, sublinhou a necessidade de medidas decisivas para evitar futuros erros trágicos.

"Os responsáveis pelo conhecimento técnico da tecnologia do exército devem ser dispensados, todos os responsáveis por este acidente descuidado devem ser levados a tribunal e, se forem culpados, devem ser punidos", disse à DW.

"É necessária uma investigação séria sobre esta calamidade. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez".

Em resposta ao bombardeamento acidental em Kaduna, o Chefe do Estado-Maior do Exército da Nigéria, Tenente-General Taoreed Abiodun Lagbaja, pediu desculpa aos familiares das vítimas e prometeu tomar medidas substanciais para evitar mais incidentes no futuro.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que tal ocorrência se repita na condução das nossas operações no futuro", afirmou.

Fora da Nigéria, as Nações Unidas apelaram às forças armadas para que revissem as suas regras de intervenção e operações de modo a garantir que tais incidentes não voltassem a acontecer, enquanto a Amnistia Internacional apelou à administração de Tinubu para que instaurasse "prontamente" um inquérito independente e "assegurasse que os suspeitos de serem responsáveis fossem levados à justiça em julgamentos justos".