Nigéria: Manifestantes detidos em Lagos foram libertados

Os 40 manifestantes presos, no sábado (13.02), em Lagos, Nigéria, que se reuniram para exigir justiça quatro meses depois da repressão ao movimento contra a violência policial, foram libertados sob fiança, disse um advogado.

"Foram libertados após o pagamento de uma caução de 100.000 nairas [cerca de 215 euros], mas continuam a ser processados por 'perturbação da ordem pública' e 'violação das medidas da covid-19'", afirmou o advogado Akeem Fadun.

Na noite de sábado (13.02), foram várias as figuras do movimento #EndSARS - que abalou as grandes cidades da Nigéria em outubro passado antes de ser reprimido e ter degenerado em tumultos e saques - que anunciaram nas redes sociais a sua libertação.

"Vinte e sete manifestantes foram libertados primeiro", "os 13 restantes" foram libertados horas depois, disse o ativista Feyikemi Abudu na rede social Twitter.

Também várias organizações de direitos humanos usaram as redes sociais para pedir a libertação dos manifestantes.