Nigéria lança a primeira vacina completa contra a meningite

A Nigéria lançou a primeira vacina do mundo contra todas as estirpes de meningite. A vacina ajudará a aliviar o peso da doença na "cintura da meningite" em África.

A Nigéria tornou-se o primeiro país da "cintura da meningite" de África a introduzir a nova vacina contra a meningite Men5CV ou "MenFive". Trata-se da primeira vacina do mundo a proporcionar proteção contra as cinco estirpes da bactéria meningocócica que causam a meningite.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de metade dos casos e mortes por meningite ocorrem em crianças com menos de 5 anos de idade.

Desde 2010, a África, que regista o maior fardo de infeção por meningite no mundo, tem vindo a combater surtos utilizando a vacina MenAfriVac. Embora tenha erradicado com sucesso cerca de 80% das infecções por meningite em todo o continente, a vacina só protege contra uma única estirpe da bactéria meningocócica, o serogrupo A.

Isto significa que os africanos não têm proteção contra as outras quatro estirpes da bactéria (C, W, Y e X), todas elas causadoras da doença. Os casos de meningite têm continuado a aumentar nas zonas propensas à meningite e têm sido atribuídos às estirpes C, W, Y e X, mas não à estirpe A.

No ano passado, os casos de meningite registados aumentaram 50% em África, de acordo com a OMS.

"De acordo com quaisquer padrões, é insuportável manter esta carga de doença", disse Marie-Pierre Preziosi, especialista em meningite da OMS, à DW.

Entre outubro de 2023 e meados de março deste ano, a Nigéria registou um surto da estirpe C, que levou a cerca de 1700 casos suspeitos de meningite e a cerca de 150 mortes em todo o país, segundo a OMS. A vacina foi lançada para combater essa epidemia.

Outros países, como o Togo, registaram surtos semelhantes nos últimos anos.

Cintura da meningite

Os africanos localizados nos 26 países considerados parte da cintura de meningite do continente são mais susceptíveis do que qualquer outra pessoa no mundo à meningite. Preziosi afirma que isso se deve ao clima da região.

Em qualquer altura, cerca de 10% da população mundial é portadora da bactéria que causa a meningite na parte de trás da garganta ou do nariz. Normalmente, a bactéria fica alojada nas membranas mucosas, que protegem contra a propagação da infeção bacteriana. O problema só surge quando a membrana é rompida, permitindo que a bactéria entre na corrente sanguínea.

Preziosi diz que quando a estação seca chega à "cintura da meningite" em África - geralmente entre dezembro e junho - sopram ventos secos e poeirentos de leste para oeste. Quando inalado, o material que estes ventos transportam pode romper as membranas mucosas. Muitos estudos demonstraram que os surtos de meningite podem ser claramente associados à estação seca.

A estação seca e poeirenta está associada a surtos de meningite na África Subsariana Foto: DW

Antes do lançamento da vacina MenAfriVac, os países da cintura registaram grandes surtos de meningite a cada cinco a 12 anos, de acordo com a Gavi, a Vaccine Alliance, uma organização internacional de saúde que ajudará a distribuir a vacina. Durante o pior destes surtos, até uma em cada 100 pessoas foi infetada.

O surto de meningite de 1996-97 em África, que causou pelo menos 25.000 mortes e 250.000 infecções, continua a ser um dos piores do continente.

A meningite causa graves problemas de saúde a longo prazo

Mesmo com um diagnóstico precoce e antibióticos, a meningite é mortal em cerca de 10% dos casos, e cerca de 20% das pessoas infectadas têm problemas de saúde a longo prazo.

"Para os que sobrevivem, um em cada cinco pode desenvolver incapacidades de longa duração - que podem ser incapacidades neurológicas, perda de audição, surdez, e também perda de membros", disse Preziosi. "Por isso, é bastante dramático e pode levar uma comunidade inteira à pobreza."

A meningite é mais comummente transmitida através de gotículas de tosse, espirros ou beijos. O período de incubação é geralmente de três a quatro dias.

Os sintomas iniciais são geralmente inespecíficos e podem assemelhar-se a uma gripe. Se não for tratado, o portador pode desenvolver febre alta, sensibilidade à luz, rigidez no pescoço, hemorragias na pele e, nos piores casos, envenenamento do sangue que pode levar à sépsis. A infeção leva à inflamação das membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinal.

Ao proteger as pessoas contra as cinco estirpes de meningite, os especialistas esperam que a nova vacina Men5CV evite o peso da doença, inicialmente na cintura africana da meningite, mas eventualmente noutras regiões propensas à meningite.

As crianças são as mais vulneráveis a infecções de meningite potencialmente fatais Foto: ISSOUF SANOGO/AFP

Lançamento da vacina Men5CV

A vacina Men5CV, lançada na Nigéria, está a ser preparada há 13 anos e utiliza o mesmo mecanismo de combate à infeção que a MenAfriVac.

"Quando se toma a vacina... o corpo reage criando anticorpos, que são os mecanismos de defesa para proteger das doenças infecciosas", disse Preziosi. "Esses anticorpos também podem gerar alguns anticorpos específicos para o muco na superfície do nariz ou da garganta", disse ela, que impedem que as bactérias se fixem.

Nesta altura, a nova vacina Men5CV só será utilizada para combater os surtos. A OMS diz esperar que os países possam começar a utilizá-la como proteção preventiva para todas as crianças a partir dos dois anos de idade até 2025.

Ao preço de 3 dólares (2,80 euros) por injeção, esta vacina é ligeiramente mais cara do que a MedAfriVac, que custa menos de 1 dólar (0,94 euros). Mas Preziosi afirma que, se houver uma ampla aceitação, o preço poderá baixar.

Preziosi espera que a nova vacina contra as cinco estirpes seja tão bem sucedida na erradicação de todas as estirpes de meningite como a vacina A foi na erradicação da meningite deste tipo específico.