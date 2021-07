Nigéria: Homens armados sequestram dezenas de pessoas

A Nigéria está a lutar contra um aumento de assaltos à mão armada e raptos por resgate, principalmente em zonas do noroeste, onde as forças de segurança muitas vezes não conseguem parar a raptos.

O último sequestro teve lugar no estado de Zamfara, durante a noite de sexta-feira (16.07), quando homens armados dispararam e mataram um chefe de aldeia, disse um oficial da polícia e membro do conselho da zona.

Quatro residentes disseram à agência Reuters que homens armados tinham atacado aldeias na área de Shinkafi, causando pânico e raptando pelo menos 60 aldeões antes de fugirem para dentro da floresta.

Os homens armados, que são conhecidos localmente como "bandidos" e têm cada vez mais em mira as escolas, também dispararam um foguete que atingiu a casa do líder do distrito, disse um residente, pedindo para não ser identificado.

"Os bandidos armados vieram em mais de 70 motos e cada moto foi [transportando] três pessoas com armas, destruindo propriedades e raptando pessoas", relatou por telefone Junaidu Badarawa, uma das cinco pessoas que foram raptadas, mas mais tarde libertadas.