MEDIATECA

Nigéria: Cultivar e colher à distância de um telemóvel

E se pudesse colher pimentos ou tomates com apenas um clique? Na Nigéria, a engenheira informática Rebecca Amoo está a transformar essa ideia futurista em realidade. Juntamente com outros jovens, faz com que a agricultura se torne acessível e, de forma fácil, todos possam participar e colher os benefícios.