Nigéria: Partido no poder lidera lista dos mais votados

Segundo a Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI) da Nigéria, Bola Tinubu do Congresso de Todos os Progressivos (APC, no poder), foi o candidato presidencial com mais votos recolhidos em Etiki, Kwara e Ondo (três estados contíguos no sudoeste do país); e o antigo vice-presidente Atiku Abubakar, do Partido Democrático Popular (PDP), ganhou em Osun (outro pequeno estado na mesma região, com fronteiras com os três estados anteriores).

De acordo com resultados provisórios, no entanto, Peter Obi, do Partido Trabalhista, ganhou no estado de Lagos, o mais populoso do país, onde se situa a cidade com o mesmo nome - a mais populosa do continente africano.

A vitória de Obi, que concorre contra ao dois principais partidos da Nigéria, a confirmar-se faz com que, pela primeira vez, um partido apoiado por Tinubu não ganhe em Lagos desde 1999 - ano em que o sistema multipartidário da Nigéria foi restabelecido, com o fim da ditadura militar.

Obi pode ainda ter vencido no Território da Capital Federal, onde se encontra Abuja, com 111.352 votos contra 61.306 de Tinubu e 47.792 de Abubakar, de acordo com o The Premium Times.

Os resultados preliminares mostram também a vitória de Abubakar em Katsina, o estado de onde é originário o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, do mesmo partido que Tinubu.

Ameaças da oposição

O PDP indicou, entretanto, na sua conta na rede social Twitter que o seu candidato, Atiku Abubakar, está a caminho de ganhar as eleições, apesar dos atrasos na divulgação de dados pela comissão eleitoral.

O principal partido da oposição nigeriana ameaçou já rejeitar os resultados das eleições presidenciais e manifestou a sua preocupação com os dados provenientes do estado de Kwara.

Mahmood Yakubu, presidente da CENI, apresenta resultados oficiais parciais Foto: Kola Sulaimon/AFP/Getty Images

Eleições gerais

A maior e mais populosa economia de África votou no sábado (25.02) para eleger o sucessor do Presidente - Muhammadu Buhari, de 80 anos, impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato - entre 18 candidatos ao mais alto cargo da magistratura nigeriana.

Pelo menos, 4.223 candidatos concorrem igualmente aos 469 lugares na Assembleia Nacional - 109 senadores e 360 deputados à Câmara dos Representantes.

Um candidato apenas será eleito à primeira volta se obtiver, para além de uma maioria dos votos expressos, pelo menos 25% dos votos em dois terços dos 36 estados da federação mais o Território de Abuja.

Peter Obi, do Partido Trabalhista, ganhou no estado de Lagos Foto: Katrin Gänsler/DW

Se este resultado não for alcançado, o que aparenta ser o mais provável e, a acontecer, será uma estreia desde 1999, deverá ser realizada uma segunda volta no prazo de 21 dias.

O anúncio dos resultados completos afigura-se demorado. Ao meio dia de hoje, a CENI, em Abuja, tinha apenas números oficiais totais para quatro estados: Ekiti (APC), Osun (PDP), Ondo (APC), e Kwara (APC).

Votação

A votação de sábado decorreu pacificamente, apesar de alguns incidentes de segurança e de problemas logísticos, o que causou atrasos.

O processo eleitoral foi, porém, complicado devido à transferência eletrónica dos resultados, que foi testada pela primeira vez a nível nacional. A maioria dos agentes, que deveriam carregar os resultados das 176.000 mesas de voto para uma plataforma da CENI, não o fez.

O novo sistema foi introduzido para melhorar a transparência das eleições e restaurar a confiança dos eleitores num país onde as eleições anteriores foram todas manchadas por acusações de fraude.

Apenas 30% dos resultados foram transferidos para a plataforma da CENI, que reconheceu "problemas técnicos" mas garantiu que os resultados são "seguros" e não podem ser "falsificados".

Acusações de manipulação e ataques contra os centros de recolha não se fizeram esperar. No domingo (26.02), o antigo vice-presidente Atiku Abubakar, de 76 anos, que concorre à presidência pela sexta vez, apelou à CENI para que se mantenha neutra e divulgue os resultados o mais rapidamente possível, dizendo que alguns governadores estavam a tentar minar o processo eleitoral.

Já o Partido Trabalhista de Peter Obi aludiu a alegadas "pressões" do APC sobre a CENI.