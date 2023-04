Nigéria a braços com a falta de liquidez financeira

Enquanto o Banco Central da Nigéria tenta reconstruir a confiança após a introdução desastrosa de novas notas de naira, a fé dos clientes no sistema financeiro está à beira do limite devido à falta de liquidez.

A crise de liquidez na Nigéria foi ocasionada pelo impopular empurrão do Banco Central da Nigéria para introduzir novas notas de nairas.

Segundo os analistas financeiros, a crise de liquidez custou à maior economia de África cerca de 20 triliões de nairas, o que equivale a 40 mil milhões de euros. Além disso, a crise resultou num risco crescente de colapso do setor bancário, uma vez que os clientes estão agora a evitar os depósitos em numerário.

O banco de topo do país tem instado os clientes a terem paciência, alegando que estão a injetar mais notas em circulação. No entanto, alguns clientes como Samson Adebo, dizem que a situação não abrandou.

"Muitas coisas estão a acontecer aqui em relação à emissão de dinheiro. Vem aqui [ao banco] muita gente para conseguir dinheiro", diz.

Os bancos comerciais foram orientados a carregar as suas caixas multibanco, mas nem todos estão a cumprir, de acordo com alguns clientes nigerianos com quem falámos.

Milhares de cidadãos tentam obter dinheiro nos bancos em todo o país Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP

Fatimah Salihu Abubakar, uma analista económica baseada em Kaduna, diz que levará algum tempo até que o setor financeiro retome a normalidade.

"Apesar de haver uma decisão judicial sobre a utilização de notas antigas, as pessoas não deveriam esperar negócios normais como antes porque a política não apoiava tanto dinheiro em circulação, o governo percebeu agora que 75% das empresas na Nigéria são dominadas por pequenas e médias empresas e estas dependem fortemente de transacções em numerário, pelo que aconselhou a estas empresas que aceitassem os outros canais de pagamento disponíveis, tais como a banca móvel, a banca via internet", comenta.

De acordo com Fatimah Salihu Abubakar, o Banco Central da Nigéria deveria assumir a responsabilidade pela sua má implementação da mudança de moeda. A analista revela ainda que a política tem prejudicado grandemente o setor informal.

"No início, quando o Banco Central da Nigéria deu o prazo para as velhas notas de naira, as pessoas olhavam para isso como algo impossível e não tomaram medidas sérias", admite.

"A principal lógica por detrás do redesenho da naira visava promover uma política sem numerário e reduzir a quantidade de dinheiro ou dinheiro em circulação", acrescenta.

Ao tentar aliviar a atual situação económica, o Banco Central da Nigéria está a encorajar ainda mais os clientes a abraçar os serviços bancários em linha como um canal de pagamento alternativo.