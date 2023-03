Niassa: Incidente em estádio causa a morte de uma criança

Uma criança morreu e pelo menos 28 ficaram feridas na sequência de um incidente no Estádio Municipal de Lichinga, na província moçambicana do Niassa, na abertura oficial dos jogos escolares.

Um incidente ocorrido este sábado (11.03) no Estádio Municipal 1º de Maio em Lichinga, província moçambicana do Niassa, causou a morte de uma criança e deixou, pelo menos, outras 28 feridas.

Tudo aconteceu na abertura oficial dos jogos escolares ao nível da província, mas as circunstâncias do incidente continuam por esclarecer.

Das 28 crianças que deram entrada no hospital provincial de Lichinga, dezanove já tiveram alta e oito permanecem em observação.

Segundo o porta-voz do hospital provincial de Lichinga, Horácio Lupanheque, o hospital está preparado para dar acompanhamento aos pacientes internados.

"Queremos tranquilizar as famílias e os pais e encarregados de educação. A equipa médica está preparada para dar resposta a qualquer caso. Aos pais e encarregados que têm ainda crianças em observação no hospital apelamos que tenham calma. Não são casos graves, alguns são moderados e a maior parte já estão a resultar em altas. Desde a entrada dos feridos, só registámos um caso de internamento na enfermaria de cirurgia", explicou.

Comissão de inquérito

A secretária de Estado da província, Lina Portugal, não ficou indiferente ao sucedido e dirigiu-se ao hospital municipal onde estão internadas as vitimas.

"Foi-nos informado que infelizmente deste incidente perdemos uma criança e lamentamos profundamente tudo isto que aconteceu. Já nomeámos uma comissão de inquérito que até mais tardar segunda-feira deve nos dar a melhor informação circunstancial do que terá acontecido. A nossa solidariedade à família enlutada, os nossos sentidos pêsames e tudo iremos fazer para apoiar", garantiu.

Segundo o Diretor distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Lichinga, Marcelino Ferreira, as informações que circulam nas redes socias com relação ao incidente são falsas. Ferreira garante que não houve nenhum desabamento de muro do estádio.

"Sabemos que as crianças ao entrarem no estádio uma delas caiu e empurraram-se naquela agitação de poder ver o que é que realmente estava a acontecer dentro do estádio. Não podemos avançar agora com informação precisa porque ainda estamos a fazer o levantamento dos factos, mas nenhum muro do estádio desabou, o estádio continua intacto. Essas informações são veiculadas por pessoas de ma fé que tentam desinformar e criar agitação nas pessoas", esclareceu.