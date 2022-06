Niassa: Ex-comandante da polícia acusado de cobranças ilícitas

Niassa: da ruralidade à industrialização

Matéria-prima não falta

A fábrica de serração conta com 31 mil hectares de florestas de pinho e eucalipto à sua disposição. As árvores vão sustentar a produção de madeira num período de, pelo menos, dez anos. À medida que o produto for escasseando, a empresa terá a responsabilidade de plantar novas árvores para garantir a sustentabilidade do projeto.