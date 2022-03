VfL Wolfsburgo 0-2 Bayer Leverkusen

Um ‘bis’ tardio do brasileiro Paulinho, aos 86 e aos 90+2, deu a vitória forasteira ao Bayer Leverkusen na visita ao Wolfsburgo. Com este resultado, o Leverkusen é terceiro, com 48 pontos, mais três do que o Leipzig, quarto. A meio da tabela, o Wolfsburgo somou a segunda derrota seguida no campeonato e é 12.º, com 31 pontos, ficando cada vez mais longe de qualquer aspiração europeia.