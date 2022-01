"Nem uma palavra" acerca do médico angolano morto pela polícia

O médico Sílvio Dala foi uma das primeiras vítimas mortais do excesso de força usado pela polícia angolana durante o primeiro estado de emergência para conter a pandemia de Covid-19.

Dala exercia a função de diretor clínico do Hospital Materno Infantil da província angolana do Kwanza Norte. Muitos dos seus dependentes ficaram sem auxílio. Um parente de Dala, o também médico Desejo Venâncio Dala, disse à DW África que a família continua à espera que seja feita justiça.

Desejo Venâncio Dala

"Nós estamos preocupados com o silêncio das autoridades. Queremos que a justiça se faça sentir e queremos ver o fecho desse assunto do médico Sílvio Dala", afirma.

O professor Víctor Pereira, que conhecia Sílvio Sala desde a infância, mostra-se indignado com o silêncio das autoridades angolanas e insta as autoridades angolanas a fazerem justiça, apurando as responsabilidades pela morte do amigo.

"Nós pedimos às autoridades locais e às autoridades de Luanda, onde o facto aconteceu, tendo em conta o princípio da territorialidade no sentido de trazerem à tona a verdade material", diz o professor.

Víctor Pereira

Juntando-se às vozes críticas, o jornalista Graça Campos, escreveu na sua página do Facebook: "O Presidente da República não disse uma palavra de reprovação à Polícia pela morte do médico Sílvio Dala, em setembro de 2020, por não cobrir a cara com máscara num carro em que era usuário único. João Lourenço não endereçou uma palavra de consolo à família do jovem médico".

A lei não ajuda

O jurista independente Domingos Tuaíla Nzumba disse à DW África não haver razão para um prolongamento da instrução preparatória.

Na opinião do jurista quem deve ser responsabilizado é o polícia de serviço no dia da morte do médico: "Para além da recolha de provas, também na determinação do autor dos factos, quem é o carcereiro que esteve aí? Este carcereiro terá sido o autor da morte."

Contactado por telefone, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República (PGR), Álvaro João, disse que o processo relativo à morte do médico Sílvio Dala foi registado por um magistrado em funções no Gabinete de Inquérito e Reclamações da PGR.

"Foram ouvidos declarantes, testemunhas que presenciaram os factos. Também constitui peça fundamental do processo o relatório médico legal que espelha o resultado do exame forense realizado", explicou.