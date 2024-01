Colonialismo: Como a Alemanha construiu um império em África

Em 1885, Adolf Lüderitz era proprietário de vastos terrenos no litoral africano. Adquiriu-os em troca de espingardas e contratos tão suspeitos que até oficiais coloniais alemães duvidaram deles.

Como é que a Alemanha se estabeleceu na atual Namíbia?

Na década de 1880, os cartógrafos europeus sabiam que havia apenas três baías seguras para atracar navios em cerca de 2.000 quilómetros de costa. Ao desembarcarem, os viajantes deparavam-se com cerca de 140 quilómetros de deserto que se estendia para o interior: o Namibe.

O chefe Nama Josef Fredericks II recebeu um jovem comerciante alemão chamado Heinrich Vogelsang em Bethany, no sul da Namíbia, em 1883.

Em nome do empresário alemão Adolf Lüderitz, Vogelsang ofereceu a Fredericks 200 espingardas e 100 libras esterlinas pelos terrenos à volta de uma baía deserta na costa atlântica. Alguns meses mais tarde, segue-se um segundo tratado: 60 espingardas e 500 libras esterlinas por mais 20 milhas de terras para o interior e até ao sul do rio Orange, a fronteira da África do Sul.

Porque é que a compra de terras foi tão controversa?

A medida local era a milha inglesa, ou seja, equivalia a 1,6 quilómetros. As milhas geográficas não eram conhecidas - e este é um dado essencial. Porque as milhas geográficas alemãs a que o comerciante se referia equivaliam a 7,4 quilómetros. Ou seja, cerca de seis vezes mais!

Lüderitz, Vogelsang e o missionário que testemunhou a transação estavam plenamente conscientes de que Fredericks não fazia ideia da quantidade de terras que estava involuntariamente a vender.

Como é que uma compra de terras privadas em África se tornou parte do Estado alemão?

As aquisições de terras privadas por particulares nos Camarões, no Sudoeste Africano e na África Oriental foram assumidas pelo Estado alemão.

Lüderitzland aparecia nos mapas coloniais e, em agosto de 1884, a Alemanha declarou Lüderitzland um protetorado. Este foi um passo crucial para as ambições da Alemanha de criar colónias.

Adolf Lüderitz em Bethany, sul da Namíbia Foto: ullstein bild

Lüderitz esperava fazer fortuna com a compra de terras no deserto do Namibe e encontrar e explorar minerais como o cobre. A certa altura, chegou a ser proprietário de toda a costa da atual Namíbia. Acabou por não encontrar nada de valor e faliu.

Lüderitz vendeu os seus bens à Sociedade Colonial Alemã em 1885 e, pouco depois, desapareceu numa expedição.

Onde houve outros tratados para obter terras?

Os tratados assinados por todo o continente não eram nem entendidos, nem levados a sério ou então eram aceites sob falsos pretextos. Nos Camarões, os funcionários alemães fizeram todos os possíveis para eliminar ou ignorar as exigências feitas pelos chefes locais no Tratado Germano-Douala de 1884.

No final de 1884, Carl Peters, sem autorização direta do governo alemão, percorreu a atual Tanzânia em busca de chefes locais que aceitassem assinar documentos em língua alemã, redigidos por ele. Muitas vezes, depois de terem sido seduzidos com álcool, os chefes recebiam promessas de proteção alemã.

Porque é que o Estado alemão acabou por reconhecer estas terras?

É difícil acreditar que alguém como o chanceler Otto von Bismarck, que era cético em relação à aquisição de colónias pela Alemanha, tenha aceite os esquemas de empresários ambiciosos como Carl Peters, Adolf Lüderitz ou Adolphe Woermann.

Adolf Lüderitz Foto: dpa/picture alliance

Mas em meados da década de 1880, as nações europeias lutavam por colónias em África. Peters, por exemplo, argumentava que o interesse belga na África Central poderia prejudicar as ambições da Alemanha. Bismarck cedeu à pressão política e concordou em conceder aos territórios de Peters o estatuto de "protetorado".

Qual era o verdadeiro objetivo de um "protetorado"?

Supostamente, os chamados "tratados de proteção" eram assinados para oferecer proteção alemã às populações locais, desde que estes se submetessem à Alemanha. Na realidade, os tratados eram a formalização das pretensões coloniais de Berlim contra outras nações europeias concorrentes e garantiam a defesa dessas propriedades por parte do Estado alemão. Era, portanto, fundamental que as outras nações europeias respeitassem os tratados, mas quando se tratava de os honrar em relação aos povos africanos, os tratados eram muitas vezes duvidosos.

Os tratados de proteção permitiam às empresas alemãs o acesso às terras, aos recursos e à mão de obra, e abriam portas à entrada de tropas e armas alemãs.

Porque é que os líderes locais assinaram estes documentos?

Imagine que alguém chega de repente à sua aldeia, entrega armas e presentes, em troca da simples assinatura de um pedaço de papel.

É questionável que os líderes da Tanzânia, da Namíbia, do Togo ou dos Camarões tenham sempre compreendido o que estavam a assinar. Alguns chefes queriam armas para ajustar contas com rivais locais. Outros, como os chefes de Douala, nos Camarões, viram as suas exigências apagadas na versão do tratado em língua alemã e, noutros casos, os colonos alemães, sabendo que possuíam melhores armas e um exército profissional, ignoraram simplesmente os acordos firmados.

Quais as consequências para as populações locais?

A administração das colónias e a forma de tratar as populações locais foi deixada a um pequeno grupo de colonialistas alemães. Nenhum deles tinha em consideração os interesses locais, tendo a maioria utilizado a força militar para reprimir a resistência e arranjar mão de obra para projetos de infraestruturas e explorações agrícolas.