Navalny regressa a Moscovo sob ameaça de prisão

O opositor russo Alexei Navalny partiu este domingo (17.01) de Berlim rumo a Moscovo, apesar das ameaças de prisão por parte das autoridades russas. "Vou ser preso? É impossível, sou inocente", disse a bordo do avião com destino à capital russa.

"Quero expressar um grande obrigado, obrigado a todos. Espero que corra tudo bem, hoje estou muito feliz", disse após ter sido escoltado para o avião, na companhia da sua mulher, Ioulia, pela polícia alemã, por motivos de segurança.

Navalny ficou internado no hospital Charité em Berlim por cinco meses

O líder da oposição ao Kremlin regressa à Rússia depois de quase cinco meses de tratamento médico na Alemanha, após ter sido envenenado com uma substância tóxica de uso militar, ato que segundo o ativista foi ordenado pelo Presidente russo, Vladimir Putin. Entretanto, as autoridades russas têm rejeitado todas as acusações de envolvimento no envenenamento.

Navalny é alvo de uma ordem de busca e captura avançada pelo Serviço Federal de Prisões da Rússia, que solicitou à justiça que Alexei Navalny cumpra uma pena suspensa de 3 anos e meio a que foi condenado em 2014. Em 2017, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou a condenação "arbitrária".

Detenções de ativistas

Agentes da polícia russa detiveram este domingo vários ativistas que iam receber Navalny em São Petersburgo e no aeroporto de Moscovo. Entre os detidos, estarão o jurista Alexeï Molokoiedov, a assistente de Navalny, Ilia Pakhomov, e a diretora de campanha do opositor, Anastasia Kadetova.

Um crítico feroz do regime de Vladimir Putin, Alexei Navalny adoeceu gravemente a 20 de agosto do ano passado num avião na Sibéria, enquanto fazia campanha para as eleições locais e regionais. Depois de ter sido tratado num hospital da Sibéria, foi transferido para o hospital Charité de Berlim, na Alemanha.

Laboratórios na Alemanha, França e Suécia, assim como a Organização para a Proibição de Armas Químicas, demonstraram que Navalny esteve exposto a um agente neurotóxico, do tipo Novichok, da era soviética.

O opositor acusa os serviços secretos russos de estarem por trás da tentativa da assassínio, A União Europeia (UE) exigiu explicações a Moscovo e aplicou sanções.