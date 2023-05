Nampula: Diretor distrital do STAE procurado pela polícia

O mandato de captura para a detenção do diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) local, assim como de mais dois funcionários, indiciados de ilícito eleitoral, foi emitido no domingo (07.05). O STAE provincial já reagiu, rescindindo os contratos com os visados, que se encontram em fuga. A polícia diz que está a procura dos referidos indivíduos, para os prender, o que poderá acontecer a qualquer momento.

STAE reconhece que houve recenseamentos ilegais

Os indiciados, de acordo com o diretor provincial do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Nampula, Luís Cavalo, foram apanhados, em flagrante delito, a recensear cidadãos de noite, no Posto Administrativo de Iapala, numa área fora do município.

Luís Cavalo, diretor provincial do STAE em Nampula, reconhece que houve recenseamentos ilegais Foto: Sitoi Lutxeque/DW

"Analisados estes elementos vimos que há evidências de ilícito eleitoral, e por conta disso foi aberto um processo-crime e nós, como órgãos eleitorais, tomámos algumas medidas administrativas: primeiro rescindir os contratos com o diretor distrital de Ribáuè, assim como com os supervisores envolvidos no processo", disse Luís Cavalo à DW África.

As autoridades da administração eleitoral de Nampula dizem-se envergonhadas pelo sucedido, e por isso Luís Cavalo proferiu um pedido de desculpa, usando as seguintes palavras: "As nossas sinceras desculpas. Como é do vosso conhecimento, este tipo de comportamento não faz parte da nossa atuação, como órgãos eleitorais. Nós normalmente pautamo-nos pelos princípios da liberdade, transparência e isenção nos processos eleitorais, mas neste caso aconteceu o contrário", lamentou Luís Cavalo.

A comissão provincial de eleições e o STAE reuniram os órgãos locais em Ribáuè, antes de despedir os acusados Foto: Sitoi Lutxeque/DW

Polícia diz que vai atuar com firmeza

A Polícia da República de Moçambique em Nampula diz estar a par do assunto e ter já recebido orientações para agir, segundo Zacarias Nacute, porta-voz da corporação.

"Temos conhecimento que já foi emitido um mandado de busca e de captura dos responsáveis que praticaram aquela ação, e importa referir que vamos executar esses mandados, que já foram emitidos de forma legal pelo tribunal", disse ainda Zacarias Nacute.

Enquanto as autoridades policiais procuram localizar os três envolvidos, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral continua sem diretor a nível do distrito de Ribáuè e o fugitivo foi substituído por dois diretores indicados pelos dois maiores partidos, FRELIMO e RENAMO.

Este é mais um caso que está a marcar, pela negativa, o arranque do recenseamento eleitoral no país, o que está a gerar um clima de insatisfação entre os cidadãos em Nampula.