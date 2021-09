Namíbia: Parlamento invadido antes da votação sobre genocídio de Hereros e Namas

Racista e cruel, a história colonial da Alemanha

Colónias alemãs

Foram conquistados territórios no Pacífico (Nova Guiné, Arquipélago de Bismarck, Ilhas Marshall e Salomão e Samoa) e na China (Tsingtao). A Conferência de Bruxelas em 1890 determinou que o imperador germânico iria obter os reinos do Ruanda e Burundi, ligando-os à África Oriental Alemã. No final do século XIX, as conquistas coloniais alemãs estavam praticamente completas.